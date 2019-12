La carta a Santa Claus que todo marketero necesita escribir

Cuenta la historia que Nicolás de Bari, quien luego se convertiría en San Nicolás, nació en el siglo IV, en lo que actualmente es Turquía. Desde su niñez, Nicolás destacó por su bondad y generosidad con los más pobres. El nombre Santa Claus se creó a raíz del nombre del santo en alemán, San Nikolaus. De ahí saldrá lo de ‘Claus’.

La historia cuenta también que Santa Claus, que tiene múltiples y variados nombres: San Nicolás, Papá Noel , Viejito Pascuero, Padre hielo…, vive en el Polo Norte acompañado de la señora Noel y de un grupo de duendes o elfos que son los encargados de fabricar los juguetes que le piden por carta, niños de todo el mundo.

Pedí a mis compañeros de trabajo que me compartieran cuáles serían sus sugerencias para escribir una carta a Papá Noel, pidiéndole que nos diera “una mano” para lograr una estrategia que resulte muy exitosa el próximo año, y este fue el resultado.

Papá Noel, debes sorprenderte de recibir esta carta mía después de más de 50 años de no escribirte. Sé que no te agradecí después del último regalo que me trajiste, pero déjame decirte que el camión de bomberos de juguete fue genial y todavía lo tengo como recuerdo de infancia.

Ahora que un nuevo año está por comenzar, empieza una nueva estrategia de comunicación para nuestra marca; así que, considerando que nos hemos aplicado a implantar nuevas estrategias para impulsar la marca, me gustaría pedirte:

Una estrategia de relaciones públicas inteligentes, que al combinar lo tradicional y lo digital, ayude a aumentar la concientización y visibilidad de la marca para atraer nuevos clientes, mantener a los existentes, reclutar y retener al mejor talento y mantener una excelente reputación. Siempre hemos estado atentos a este último punto, pues las buenas reputaciones tardan años en establecerse, pero las malas reputaciones pueden demorar décadas. Puede que tú y los elfos no beban agua embotellada, pero me parece que las ventas de Perrier aún no se han recuperado de un susto de benceno que les ocurrió hace casi 20 años.

Una campaña con micro influenciadores orgánicos de los nichos de mercado de nuestra industria, con alcance, credibilidad contextual y don de ventas; que al compartir contenidos de valor y autoridad, utilizando herramientas como el hashtag, generen engagement y relación con nuestra marca, incrementen la reputación, aumenten la difusión y el alcance, impulsen el buzz (WOM digital), y la introduzcan a una red de compradores potenciales y futuros promotores.

Y Santa, si tus elfos tienen alguna experiencia en Liderazgo de Pensamiento, también podríamos usar urgentemente una estrategia que convierta a la marca y a sus líderes en autoridades y referentes de la industria, incremente la visibilidad y confianza de nuestros stakeholders, ayude a llegar a nuevos mercados e impulse el crecimiento del negocio; monetizando así, nuestro pensamiento vanguardista.

Una estrategia SEO que mejore la visibilidad de la marca, la vuelva más buscable (con el uso de palabras clave), e impulse su posición en los resultados de búsqueda web orgánica (a través de contenidos de valor, backlinks desde sitios de terceros con buena autoridad de dominio, etcétera).

Un nuevo enfoque que ayude a maximizar el valor y el ROI de nuestros eventos de lanzamiento, generando cobertura en medios tradicionales y digitales, a través de contenidos valiosos que aumenten la visibilidad de nuestro liderazgo de pensamiento, más allá de las cuatro paredes del evento, incrementen la lealtad de los clientes, impulsen el tráfico web, el engagement en las redes sociales y refuercen el SEO.

Una selección de métricas adecuadas para demostrar cómo apoyan las RP a las estrategias de mercadotecnia, así como su aportación al logro de los objetivos de negocio.

Y como nada de esto podría ser exitoso sin un buen marketing de contenidos, desearíamos contar con una fuerte estrategia de creación y distribución de contenidos valiosos y relevantes, que sean buscables y compartibles, para ayudar a la marca a proporcionar el contenido correcto, a las personas correctas, en los momentos correctos, en los canales de comunicación correctos, y por las razones correctas.

Papá Noel, ya sé que es mucho pedir… pero si fuera posible tráenos muchos clientes; pero clientes de los buenos, de esos que te eligen por calidad, innovación y servicio.

De nuestra parte, prometemos organizar estas tácticas bajo una estrategia de comunicación integrada que asegure que los mensajes sean consistentes y continuos, haciendo crecer la concientización y dando mayor visibilidad de la marca en todos los canales; estar al tanto de nuevas tendencias y aprovechar cada una de éstas, según se adapten a los objetivos de nuestra estrategia; aprender de la experiencia, trabajar en equipo, e impulsar el optimismode que nuestro negocio florecerá y todos creceremos.