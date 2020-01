Ana Ma Olabuenaga en Milenio Diario

Él dice que salieron a cazar brujas y que por eso lo andan persiguiendo. ¿Justo o injusto? Lo que Donald Trump busca subrayar con esta metáfora es que salieron a buscar algo que no existe. Lo curioso es que esta vieja práctica del siglo XV de matar brujas no era para demostrar que había brujas, sino que existía el Diablo y que éste se había hecho más fuerte y más malo. Antes, el Rey de las Tinieblas tan solo se dedicaba a instigar malos pensamientos y, de vez en cuando, poseer a alguna fervorosa jovencita, pero ahora había cobrado una fuerza física real y descomunal para construir su reino diabólico en este mundo. Según lahistoriadora medieval Martine Ostorero, las brujas servían para demostrar la existencia del Diablo. Y no, no quiero decir que el presidente de Estados Unidos sea el Diablo, tan solo que ha logrado que muchos vivan su presidencia como un infierno. Y, aunque no lo crea, por encima de los mexicanos hartos de sus trinches tuits, quienes no soportan las colas rojas y puntiagudas de sus corbatas son los demócratas, quienes desde la elección en 2016 empezaron a construir el impeachment. El proceso de destitución de un presidente en Estados Unidos es un tema legal complejo, por el que tan solo han atravesado dos presidentes en la historia: Andrew Johnson en 1868 y Bill Clinton entre 1998 y 1999. Donald Trump es el tercero. Ninguno perdió y, si el proceso llega al Senado, esta no será la excepción. Trump va a ganar. Aún más, a partir de que surgieron las audiencias para proceder con su destitución, la aprobación de Trump ha subido seis puntos.

Sí, leyó bien, SUBIDO. Es decir, Trump ya está ganando. Este curioso comportamiento de la gente no es nuevo, en el proceso de destitución de Bill Clinton sucedió lo mismo. Atrapado entre el vestido azul que nunca llegó a la tintorería de Mónica Lewinsky y un puro más vergonzante que ardiente, Clinton obtuvo la máxima aprobación en sus ocho años de presidencia. Y no solo eso, Clinton se mantiene como el presidente estadunidense que dejó el cargo con la aprobación más alta en la historia. ¿Cómo es posible si Clinton mintió, si cometió perjurio? ¿Por qué sube Trump si existen cientos de demostraciones de su insensatez? Y es que no se trata de lo que usted o yo pensemos, aquí quien decide es el “alma social”, y en esa estamos todos. Este es, quizá, uno de los fenómenos de comunicación más antiguos y fascinantes. Separados somos todo: lo mejory lo peor. Juntos somos más simples: baja nuestra capacidad intelectual y se refuerzan nuestras percepciones morales. Todo se reduce a lo que está bien o mal. Punto. La moral suena más o menos así: “Claro que lo que Clinton le hizo a Hillary está mal; ella no lo debió perdonar (por cierto, ¿se acuerda que Hillary perdió?). En su situación, cualquiera de los que lo juzga hubiera mentido. Y sí, el presidente mintió, pero ¿que por eso le quieran quitar la presidencia? No, así no, así no se vale, no está bien”. Hacen bien los demócratas en no mandar el proceso de impeachment al Senado, perderían. ¿Se acuerda del proceso de desafuero a nuestro Presidente? Pues es lo mismo. Da igual si fue ilegal lo que hicieron, si el “alma social” juzga que así no, así no. Por lo pronto, perdiendo, Trump ya ganó. @olabuenaga

Cortesia Milenio Diario