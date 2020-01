El Futuro mediato de las marcas “El Podcast a la Carta “

En un podcast están la palabra, la voz, la música, los efectos, el silencio: “está” la radio como base

¿Es la radio como medio el que mejor se está adaptando a la profunda revolución que trae la digitalización? Es posible. La fenomenal instalación del podcast en el centro de la escena puede ser una de las consecuencias de este proceso. Ante todo, definamos qué significa: podcast es una palabra que surge del acrónimo P.O.D., Public On Demand (del inglés A demanda del público) y de la abreviación de Broadcasting que en español significa radiodifusión; y que su traducción posible podría ser “Radiodifusión a demanda del público”.

En su esencia un podcast no es otra cosa que radio a la carta, algo que permite a los comunicadores, generar desde las nuevas plataformas diversos e infinitos “menúes” de contenidos. Con él es posible desarrollar temas que en el aire de las radios -indican los expertos-, por múltiples cuestiones comerciales y técnicas, hoy sería muy complejo. Se denomina radio a la carta a los contenidos sonoros que podemos escuchar cuando querramos, ya sea desde la web o bajándolo a un teléfono o a la computadora, tablet o similar artefacto. Esta revolución de contenidos radiales, significa un nuevo mundo, un espacio infinito en el que desarrollar su obra.

En este contexto de cambio, ya es posible establecer que los podcasts son a la radio tradicional lo que Netflix y las webseries a la tevé y al cine.

Hay podcast de ficción y no ficción. Existen en todos los idiomas, con música y sin ella, de duraciones varias, de estilos múltiples. Hay de política, deportes, de tiempo libre, de arte. En síntesis: de todos los temas. Hay podcasts generados por comunicadores de primera línea y por anónimos absolutos. Hay marcas que se suben a esta movida promoviendo a sus creadores y que acompañan a muchos de ellos y hay sistemas como Spotify que han decidido incluirlos en su plataforma global, generar los suyos propios e incluirlos dentro de listas de reproducción, con lo que el usuario los puede tener más a mano y escucharlos de forma más cómoda. Y atención a este dato: Spotify ha detectado que el usuario permanece más tiempo en el podcast que escuchando “canciones”. Además de esa plataforma, SoundCloud, Ivoox, Spreaker o TuneIn son otras de enorme atracción para los oyentes del sistema. Asimismo, hay radios, como Metro, que han sido pioneras en la generación de ellos, de la mano de sus propios conductores. Los internacionales Google Podcast, Ted en español, BBC Podcast, Wonder, NPR (radio pública de EEUU) o los nacionales Posta, Podlab, Lunfa, Drop the Mic son visitados a diario por millones de oyentes, en su mayoría jóvenes, personas nacidas con la tecnología, acostumbradas a tener el celular encima, y a bajar aplicaciones a través de internet.

Poniendo todo en perspectiva, no hay que perder de vista que los podcasts hoy ya se han convertido en algo así como en la tercera pata de lo que podríamos llamar “radio” en nuestro medio y en el exterior también. Los otros dos sectores, son ocupados -en sus variantes analógicas y digitales- por un grupo de emisoras privadas grandes y generalistas, casi siempre ligadas a multimedios y por el otro por una red de señales chicas, barriales, con poco personal, que alquilan espacios a terceros, muy enfocadas en su comunidad directa.

“La radio cambió. La mayoría ya la escucha en multiplataformas: en el estéreo del auto, en el teléfono, en la computadora. Se escucha radio en vivo y podcast (radio a la carta). La radio moderna en vivo debe ofrecer contenidos ya que la radio musical pierde sentido ante la presencia de Spotify, aunque la información y la elaboración autoral que se le pueda dar a la presentación de las canciones, siempre le otorgará a la radio un plus. ¿Acaso es lo mismo escuchar cinco canciones seguidas de un artista a que en el medio de esas piezas “te cuenten las canciones?” Eso hace la radio, contarte las canciones. Como también cuenta y desarrolla la noticia. Como cuenta y desarrolla diversos tópicos de diferentes disciplinas. La radio se expande. Y como todo universo que lo hace, promueve el caos. La radio se reinventa: plataformas de contenidos on demand, radios online que imponen agenda política y cultural. La antigua estructura se ve superada por emisoras que funcionan sintetizando los contenidos de las redes sociales y funcionando con su dinámica. Y ahí tenemos en fenómeno del podcast”, dice el autor y especialista en temas radiales Pedro Patzer.

Y agrega: “se pueden hacer cien podcasts dedicados a la obra de un poeta o veinte dedicados a la saga de una película, establecer radioficciones seriadas de cinco, veinte, cincuenta minutos u horas, o hablar en ellos de los temas más inesperados. Es decir éste es un espacio de libertad creativa. Y comercialmente, para su crecimiento industrial futuro, dependerá de un anunciante, de alguien que auspicie; de hecho -se asegura- surgirán contenidos pensados para vender una marca. Las plataformas son variadas como sus sistemas de producción y emisión de contenidos. Por ejemplo el sitio “Argentina podcastera” (sube los audios, pero no produce aire propio) y, por el contrario, el sitio “Postafm”, genera contenidos con sus sponsors y su propia línea editorial.”

Lo novedoso de este proceso es que es posible acceder a los contenidos radiales de los temas que más nos interesan y además escucharlos cuando queramos. Podemos, sentados en el sillón de nuestras casas, caminando por la calle o en paseando en auto, acceder a contenidos de radio acerca de películas , radionovelas, programas de cocina, sexo, religión, deportes, música de todos los géneros y lenguas, entra tantas otras cosas. Esto gracias a la tecnología on demand que nos permite disfrutar de contenidos a la carta.

Por cierto: Este formato Rico inventado de inicio en las plataformas musicales generadas por los Programas de Adobe y apple revolucionaron el mercado digital en 1999 cundo empezó la evullición con Protools Creando el Podcast que ha regresado como uno de los formatos de contenido más efectivos. Luego de haber irrumpido en la era digital a través de los hoy lejanos iPods conectados a iTunes y la tecnología streaming alrededor de 2004, el podcasting se encuentra en una segunda era dorada. Tan sólo en Estados Unidos hay actualmente 103 millones de usuarios escuchándolos cada semana cuando esta cifra era de 19 millones hace seis años, según revelan datos de Nielsen y Edison Research.

Primer Podcast de LA Revista Creativa creado en 1998