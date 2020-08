Publicis México Integra Más Disciplinas Digitales Con Digitas México

Creativa Headhunters Mauricio Mendoza Pastrana Producción Realizador 4 KTBO CDMX Si https://www.maupastrana.com/ https://www.linkedin.com/in/maupastrana95/ Julio Cumana Creativo Arte 3D, 2D, AR, Motion Graphics 12 Microsoft y Y&R (Temporal) Vancouver y CDMX No https://www.itstartedonpaper.com/ https://www.linkedin.com/in/juliocumana/ Michelle De la Vega Creativo diseñador Sr, fotógrafa 6 Tv Azteca CDMX Si https://www.behance.net/Michelledelavega https://www.linkedin.com/in/michelledelavega/ Alain Flores Creativo Diseñador Sr. 9 Televisa CDMX Si https://www.instagram.com/alankzanova/ www.linkedin.com/in/alain-flores-078a32a4 Creativo Saúl González Creativo Estratega, copy y creador de contenido 7 TV Azteca :( CDMX No http://esegonzalez.myportfolio.com/ https://www.linkedin.com/in/esegonzalez/ Alejandro Fuentes Project Management Account Manager, Project Manager, Planner 4 Marriott International CDMX No https://bit.ly/CV-AFuentes2020 https://www.linkedin.com/in/alejandrofuentesc/ Estrella Alvarado Creativo Content strategist 5 Freelance CDMX No https://estrellaalvarado.contently.com/ https://www.linkedin.com/in/estrella-alvarado-content/ Enrique Rios Digital marketing digital, account manager, planning, estrategia digital, ventas 10 OJO7 CDMX No Charlie Gamboa Producción Músical (Jingles) 20 Independiente CDMX Si www.mixdownproductions.com.mx https://www.linkedin.com/in/masontoryen/ Víctor Ramos Creativo Arte 17 Reve CDMX Si /victor-ramos-9042b322/ https://www.behance.net/victorramos Belén Arregui Creativo Redactora/ Directora de arte 5 Ogilvy Ecuador Si https://www.linkedin.com/in/belencita2092/ https://www.behance.net/arregui2092 Alfredo Arellano Creativo Redactor 3 Digital Insight CDMX Si https://www.behance.net/alfie92 https://www.linkedin.com/in/alfie92 Aldo Arechar Producción Música Original 12 Independiente Los Angeles / CDMX No https://www.aldoarechar.com/ https://www.linkedin.com/in/aldoa/ Emmanuel Paredes Villegas Creativo Diseñador gráfico profesional 15 Profesional independiente CDMX No https://www.dropbox.com/t/4MzeFljljvWjOk0e https://www.behance.net/EmmanuelParedes Emmanuel Paredes Villegas Producción Realizador 4 García Bross Producciones CDMX No https://www.dropbox.com/t/4MzeFljljvWjOk0e https://www.behance.net/EmmanuelParedes Oswaldo Flores Sánchez Administración Analista de datos demográficos GIS 8 Independiente Puebla/CDMX si Alondra Isabel Pérez Pérez Digital Content Managaer 4 Assertus Comunicaciones CDMX No https://drive.google.com/file/d/1qhD5Um5DChRIFeGw09uhFWo94aaoAeEb/view?usp=sharing www.linkedin.com/AlondraIsabelPérezPérez Marco Antonio de León y Peña Creativo Director Creativo Asociado Arte 11 Cheil CDMX No https://drive.google.com/file/d/11rkroldW_KrBaMPoHEJLLdhlp5tcEyVV/view https://www.behance.net/marcodeleon Aline Castillo Cuentas Directrora de Cuentas 16 Agencia I CDMX Si Sergio Sánchez Arriaga Digital Digital Manager, Project Manager, Planner 12 Passport Health (empresa) CDMX No https://www.linkedin.com/in/sergio-sanchez-arriaga/ Andrea Cabrera Digital Content / Community Manager / Data Analyst 9 BBDO CDMX No https://docs.google.com/document/d/1vD5ILvG5YTqyi21F9wlODUYNQdGxmBF9Bg4H82ZaQaI/edit https://www.linkedin.com/in/andrea-cabrera-00b5127a/