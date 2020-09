McCann Con Ana Marín Ganan la Agencia del Año en Los Premios IAB MIX

Ana Marín De McCann Comonwealth Se convierte como la mas importante Directora de Digital en el mercado Mexicano logra ponderarse como una de las mejores directoras de digital

Equipo Digital en McCann Luis Machorro, Alfredo Alquicira. Ana Marin y Equipo de McCann

Ana Marín

La lista completa de ganadores:

MEJORES PREMIOS

Agencia del año

McCann Worldgroup Commonwealth

Best in Show

The electric hero

Anunciante del Año

General Motors

Diversidad e Inclusión

The electric hero, para General Motors

CAMPAÑAS

Construcción de marca

-Bronce: Personas que son destinos, de Aeroméxico-Google the Zoo para Aeroméxico.

Responsabilidad social y servicio público

-Bronce: No te metas con mi familia, de Circus Marketing para Netflix.

-Bronce. The electric hero, de McCann Worldgroup Commonwealth para General Motors.

Respuesta directa

-Plata: Invisibles influencers, de McCann Worldgroup Commonwealth para General Motors México.

HERRAMIENTAS

Audio branded content / podcast

-Bronce: Entre ojeras y sonrisas, de KTBO para Mattel.

-Bronce: La radio extraña, de Circus Marketing para Netflix.

Content video

-Bronce: Xibalbá, de Ogilvy, MediaMonksm KTBO & Fashion Media Group para Grupo Modelo AB InBev.

Content for user engagement

-Bronce: Destacado, de Archer Troy para Fundación Marie Stopes México.

Cross-Media storytelling integration

-Plata: La mejor bici, de Beker Socialand para Liverpool.

-Bronce: Personas que son destinos, de Aeroméxico-Google The Zoo para Aeroméxico.

Data storytelling

-Bronce: Invisibles influencers, de McCann Worldgroup Commonwealth para General Motors México.

-Bronce: Mestizo, de Ogilvy, MediaMonks KTBO & Fashion Media Group para Grupo Modelo AB InBev.

Effective use of ecommerce

-Bronce: Delovery, de 14 días para Erotika.

Influencer and talent

-Bronce: Dark S2, de Circus Marketing para Netflix.

-Bronce: Si campo puede, de Terán TBWA para BBVA México.

-Bronce: Te urge viajar, de Aeroméxico para Aeroméxico.

Online film

-Bronce: Xibalbá, de Ogilvy, MediaMonks KTBO & Fashion Media Group para Grupo Modelo AB InBev.

Real time response

-Oro: The electric hero, de McCann Worldgroup Commonwealth para General Motors.

Social data

-Bronce: Invisibles influencers, de McCann Worldgroup Commonwealth para General Motors México.

-Bronce: Nuestro Spotify en común, de Circus Marketing para Spotify.

Use of real time data

-Plata: The electric hero, de McCann Worldgroup Commonwealth para General Motors.

-Bronce: Nuestro Spotify en común, de Circus Marketing para Spotify.

-Bronce: T.A.P. (Technological Alert Provider), de Mirum para Citibanamex.

Voice activation & audio tech

-Bronce: 360 sounds in the dark, de McCann Worldgroup Commonwealth para General Motors.