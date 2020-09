Coca_Cola en México Promueve Las Fonditas y en España los Bares Gran Diferencia en el Consumo Per Capita

POEMA DE LOS BARES Seamos abiertos Cuando actuamos unidos todo puede cambiar. Eh… Un momento. ¿Quién dice que tengamos que volver a la normalidad? ¿Y si la nueva normalidad fuera una nueva realidad que rompiera con todo lo anterior? ¿Y si el cambio estuviera en nuestras manos? ¿Y si decidiéramos abrirnos y decir…? Nunca más diré que mi trabajo no es importante. ¿Por qué esperar a otra crisis para amarnos abiertamente? No diré que el profesor tiene muchas vacaciones ni "el cole me aburre y quiero que se acabe". ¿Y si dejo mis auriculares… y escucho de…

