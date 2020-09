Llegó Muy Fuerte La Realidad Aumentada a Burger King en Inglaterra

Tomaron a uno de los mejores Rapéros click al QR y lo pusieron a cantar sobre la Whoper

Los clientes de Burger King en el Reino Unido pueden escanear el código QR que aparece en el envoltorio de su Whopper para disfrutar de una actuación sorprendente en realidad aumentada: el rapero Tinie Tempah interpretando su nuevo single “Whoppa” encima de la hamburguesa.La nueva campaña de Burger King en el Reino Unido, desarrollada por la agencia BBH Londres y Dimension Studios, echa mano de la realidad aumentada para mostrarnos al británico Tinie Tempah marcándose un rap sobre un escenario insólito: una hamburguesa Whopper. La campaña anima a los consumidores a escanear el código QR que aparece en los envoltorios de su Whopper para ver la actuación del rapero a través de WebAR (no es necesario, por tanto, descargarse ninguna aplicación). Esta promoción estará vigente durante todo el mes de agosto en los establecimientos de Burger King en el Reino Unido.“Cuando compusimos el tema ‘Whoppa’ quisimos darle un rollo latino para trasladar un mensaje veraniego, festivo y enérgico al escenario musical británico”, explica el rapero Tinie Tempah. “Después Burger King se puso en contacto con nosotros para participar en la campaña y no pudimos resistirnos. Por otro lado, jamás me imaginé que iba a lanzar un single actuando sobre una hamburguesa”.BBH promocionará la experiencia “Whoppa” a través de piezas para redes sociales y el medio exterior. “El target de esta campaña es el público joven de entre 18 y 30 años, muy acostumbrado a la interacción con la realidad aumentada y las redes sociales”, explican desde la agencia.